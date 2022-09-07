من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري الجديد.. مارسيل كولر ويكيبيديا، انتهى موسم نادي الأهلي المصري دون تحقيق نتائج جيدة أو حصد كأس الدوري، حيث جاء ثالثاً خلف حامل اللقب الزمالك والثاني بيراميدز، وهو ما دعا إدارة الفريق الأحمر لإقالة مدربه البرتغالي، وجلب مدرب جديد للفريق، حيث تعاقد الأهلي رسمياً مع مدرب جديد لقيادة الفريق إلى العودة للتتويج بالبطولات المحلية والقارية، والعودة لزمن الانتصارات بعد الأداء غير المقنع للاعبي الأهلي خلال الموسم الماضي، حيث حققوا أسوأ نتائج خلال الأعوام الماضية.

من هو السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

وتعاقدت إدارة نادي الأهلي المصري مع مدير فني جديد، وهو ما دعا مشجعي الفريق للبحث عن هوية المدرب الجديد، والسؤال عن، من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري الجديد.. مارسيل كولر ويكيبيديا، حيث إن هذا السؤال يخص الملايين من جماهير كرة القدم المصرية، وعاشق النادي الأهلي على وجه الخصوص، وهو ما دعا فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للبحث عن هوية المدرب الجديد من المواقع المختصة، والاجابة عن سؤال، من هو السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد، ليستفيد جمهور النادي الأهلي من الاطلاع على سيرته الذاتية.

وكالة التسويق للمدرب السويسري مارسيل كولر تقوم بمتابعة حساب الأهلي. pic.twitter.com/ARAzAXaixx — Ayosha 🕊️ (@elahlawya_74_) September 6, 2022

مصدر من الأهلي لـ @Filgoal 🗣️



💬 مارسيل كولر أحد المرشحين لتدريب الأهلي وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي وبصفة عامة خلال الأيام المقبلة ستتضح الكثير من التفاصيل الخاصة بملف المدرب الجديد للفريق. pic.twitter.com/UyvQxDn1HY — FilGoal (@FilGoal) September 7, 2022

الناس اللي بتسأل مين ده...



السويسري ( مارسيل كولر )



✅كأس مع بازل السويسري عام 2019

✅دوري مع نادي بوخوم الالماني

✅دوري مع نادي كلوب زيروخ

✅سانت غالن عام 99



و كمان درب منتخب النمسا ٧ سنين

دا غير أنه بيمتاز بشخصيته القوية ودا أمر مهم جدا و خبرة طويلة 🔥 https://t.co/JTDrdqZQzg — Ghada Ragab✍️ (@ghadoo74) September 7, 2022

من هو مارسيل كولر السيرة الذاتية ويكيبيديا

ويبحث عشاق وجماهير النادي الأهلي عن هوية المدرب الجديد للنادي، وذلك على أمل أن تكون النتائج في الموسم الجديد أفضل من الموسم الماضي التي خيبت آمالهم، ونرفق لكم السيرة الذاتية، للمدرب الجديد بعد أن تصدرت مواقع البحث عن، من هو مارسيل كولر السيرة الذاتية ويكيبيديا، حيث شهد عام 1999، بداية مسيرة مارسيل كولر التدريبية في الدوري السويسري مع فريق إف سي سانت جالن، وخلال موسم واحد حقق أول بطولة لفريقه والتتويج بلقب الدوري السويسري بعد فترة طويلة من غياب اللقب، ومع توهج السويسري مارسيل كولر، عاد إلى ناديه المفضل الذي لعب بين صفوفه جراسهوبرز عام 2002 كمديرا فنيا، بعدما كان يشغل منصب المدرب المساعد لمواطنه كريستيان جروس وفاز ببطولته الثانية ولقب الدوري كمدرب في 2003 ، إلا أنه استقال في عام 2003 بعدما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

هنقول يا مرحب ب مارسيل كولر

مدرب للاهلي

كولر 62 سنة ومش بيدرب ومتقاعد بقاله سنتين

ويعتبر "كولر" صانع نهضة منتخب النمسا بعدما قاده من عام 2011 حتى 2017 وتمكن من تحقيق نتائج رائعة وأقام نقلة كبيرة للمنتخب النمساوي حيث وصل للترتيب العاشر pic.twitter.com/gYQqsqpeGU — *•.¸♡MAHA♡¸.•* (@maha17Alahly) September 6, 2022

معتز الشامى مقلب المدرب الجديد للقلعه الحمراء .. اذا صدق الكلام والاهلى تعاقد مع السويسرى مارسيل كولر فانا بقول لحضرتكم ابشروا بسواريش رقم ٢ 😁😁😁😁 pic.twitter.com/oZ3lMllvxM — Bero (@Bero523438161) September 6, 2022

من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري الجديد.. مارسيل كولر ويكيبيديا

ويهتك جمهور كرة القدم بتفاصيل المدرب الجديد لنادي الأهلي المصري، حيث يبحثون عن، من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري الجديد.. مارسيل كولر ويكيبيديا، وانتقل مارسيل كولر من الدوري السويسري إلى الدوري الألماني البوندسليجا وقاد فريق كولن لمدة 7 أشهر فقط، فاز خلال تلك الفترة بـ 4 مباريات فقط ثم هبط بالفريق إلى الدرجة الثانية، وفي عام 2005 تولي كولر تدريب فريق بوخوم الألماني، والتي وتعد أفضل فتراته التدريبية واستمرت 5 مواسم وحقق لقب الدوري الألماني موسم 2005 / 2006 ، وبعد العودة كان هدف بوخوم هو البقاء في الدوري الألماني، ورغم البداية السيئة إلا أنه حقق المفاجأة بتحقيق سلسلة انتصارات غير مسبوقة واحتل المركز الثامن، وهو ثالث أفضل موسم لبوخوم على الإطلاق، وجاءت بداية النهاية لكولر مع بوخوم مع ختام موسم 2008-09، حيث واجه النادي مشاكل الهبوط، لكن في النهاية، احتل بوخوم المركز الرابع عشر في ذلك الموسم، قبل أن تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة المدرب، و في الفترة من 2011 إلى 2017 قاد كولر منتخب النمسا، ولقب بصانع نهضة المنتخب النمساوي الذي قاده للتأهل لأول مرة إلى "يورو 2016"، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008 كمضيف، وتمكن كولر من تحقيق نتائج جيدة مع النمسا على مدار 54 مباراة، وقام بنقلة كبرى للمنتخب، بعدما وصل به للترتيب العاشر، عام 2016، في أفضل مركز بتاريخه، بعدما كان يحتل المركز الـ70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبهذا نكون قد نشرنا لكم، من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري الجديد.. مارسيل كولر ويكيبيديا.