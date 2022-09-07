مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة "الإسرائيلي" شمال جنين بعبوة ناسفة

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حاجز الجلمة "الإسرائيلي"، شمال جنين في الضفة المحتلة، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار، ولم تتحدث عن وقوع إصابات بين صفوف جنود الاحتلال.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون للرد على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين المدنيين العزل.