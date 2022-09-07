الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوياته منذ 37 عاماً مقابل الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، إلى أدنى مستوياته منذ 1985 مقابل الدولار الأميركي على خلفية مخاوف من تسجيل الاقتصاد البريطاني ركودا جراء التضخم الجامح.

وفي مؤشر إلى حجم المهمة الملقاة على كاهل ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لإنعاش الاقتصاد، تراجع الجنيه الاسترليني قرابة الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش (17:10 بتوقيت فلسطين)، بنسبة 0,83% ليصل إلى 1,1424 في مقابل الدولار بعدما وصل إلى 1,1406 دولارات وهو أدنى مستوى له منذ 37 عاما، بحسب "فرانس برس".

ويهدد الارتفاع الكبير في أسعار الغاز جراء الحرب في اوكرانيا في إغراق المملكة المتحدة في ركود بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة هذا.