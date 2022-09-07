"العمل الحكومي" تعلن تمديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية حتي نهاية العام

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، خلال جلستها الإسبوعية تمديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية.

جاء ذلك في بيان للجنة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أكدت فيه أنها قررت تمديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي 2022م.

كما قررت منح خصم بنسبة 50% لجميع مركبات الأجرة والعمومي من ضريبة الدخل حتى نهاية 2022م.

يذكر أن حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50% ، أعلنت عن تنفيذها وزارة والنقل والمواصلات العام الماضي 2021، حيث لاقت ترحيبا من المواطنين وسائقي المركبات العمومية، وفق الناطق باسم وزارة النقل و المواصلات بغزة خليل الزيان، الذى أكد أن مراكز الترخيص استقبلـت أعداداً كبيرة من المواطنين فور الإعلان عن حملة التخفيضات والتي لاقت استحساناً كبيراً".