تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله وغزة 2022-موعد صرف الدفعة الأولي من مخصصات الشؤون 2022، باتت أخبار وتصريحات المسؤولين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بشأن شيكات الشؤون الاجتماعية تلقى اهتماماً كبيراً من قبل العشرات من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة مع إعلان الاتحاد الأوروبي اعادة استئناف عمليات دعمه المالية للسلطة الفلسطينية بما فيها، مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن موعد صرف الدفعة الأولى من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 كاملة، بعد صرف دفعة عيد الأضحى المبارك، ويبحث الآلاف من المنتفعين عن موعد صرف شيكات الشؤون وذلك بعد تأجيلها لأشهر عدة فيما يترقب المستفيدين وهم من الفئة الهشة والفقراء صرفها فورًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لأول مرة من العامين تقرييبًا، يوم الخميس 25 أغسطس 2022 ، عن موعد صرف الدفعة الأولى كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال مجدلاني، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، :"إنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في سبتمبر المقبل، بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية من قبل الجهات المختصة".

وأضاف :"وزارة التنمية رفعت قوائم الحاصلين على قسائم الرعاية الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك مراجعة من قبل الاتحاد الأوروبي لها ، وتستغرق 3-4 أسابيع".

موعد صرف اول دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام الجديد 2022

مع إعلان الاتحاد الأوروبي، استئناف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية ومن ضمنه شيكات الشؤون الاجتماعية، تزايده عمليات البحث من قبل منتفعي الشؤون الاجتماعية عبر محركات البحث وابرزها محرك قوقل العالمي، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، خاصة وأن التصريحات التي اطلقتها الوزارة تنذر بقرب عملية صرفها، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات أخر المعلومات المتوفرة عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

وكشف الاتحاد الأوروبي، أنه سيحول للسلطة الفلسطينية المساهمة المالية المخصصة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غضون أسبوع واحد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان في اتصال هاتفي مع وكالة "صفا": "خلال أسبوع تقريبًا سنحول الأموال الخاصة بمخصصات التنمية الاجتماعية".

وأضاف عثمان أن قيمة هذه الدفعة تقدر بنحو 28 مليون يورو، متوقعًا صرف المخصصات للمستفيدين في نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية هي من تعلن عن التاريخ الدقيق لصرف الدفعة.





فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

وفي سياق متصل، أشار عثمان إلى الاتحاد الأوروبي حوّل للسلطة قبل أيام المساهمة الخاصة بفاتورة رواتب الموظفين بقيمة 35 مليون يورو.

وأوضح أن تحويل المساهمات من الميزانية التي تم إقرارها مؤخرًا، تتم على شكل دفعات في فترات متلاحقة.

وكان الاتحاد أعلن منتصف يونيو/ حزيران 2022 استئناف دعمه للفلسطينيين خاصة تمويل الموازنة، بعد تعليقه قرابة عام ونصف؛ لأسباب بررها مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، بأنها تعود لترتيبات في ميزانيات دول التكتل.

يذكر أن العائلات التي تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية لم تتلق دفعة كاملة منذ مطلع عام 2020، وفقط صرف لها جزء من دفعة بقيمة 400 شيكل شهر أغسطس/ آب المنصرم، ودفعة أخرى بقيمة 700 شيكل آخر منتصف عام 2021.

صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

وتتحصل أكثر من 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية، بينها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة التي يعاني حصارا مشددا، ويفترض صرف الأموال لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل 3 أشهر.

ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها.

وعلى مدار العامين الماضيين نظم المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية عشرات الوقفات الاحتجاجية جراء عدم صرف المخصصات لهم خصوصا أنهم يعيشون ظروفا معيشية كارثية، محملين السلطة الفلسطينية المسؤولة عن عدم صرفها.

أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم 2022

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن بداية الأسبوع الحالي، أنه سيتم تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية في غضون أسبوع واحد.

ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها.

موعد صرف الدفعة الأولي من مخصصات الشؤون

يشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

يُذكر أن البرنامج الخاص لصرف الشيكات مغلق منذ فترة، نظراً لعدم صرف مستحقات الشؤون، و لا يوجد أي موعد حتى اللحظة لفتح هذا البرنامج، وفي تصريح لوزير التنمية الاجتماعية أمس الإثنين الموافق 21فبراير/شباط 2022م أنه لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، داعيا المواطنين للصبر بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

ويشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.

وصرف شيكات الشؤون يكون كل 3 شهور، أي 4 مرات على مدار العام، وعليه يتساءل المركز عن مدى الأزمة التي تمر بها الحكومة والتي توقفت عند شيكات الشؤون والتي تبلغ فقط "130" مليون شيكل للضفة والقطاع غزة، الأمر الذي يضع تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة ومحاولة السلطة الفلسطينية مسح هذا الملف من سجلات الوزارة، وبدوره يوضح المركز أن ضمان العيش بحياة كريمة وتوفير أدنى الحقوق الأساسية من مأكل وملبس ومشرب ومأمن، وتوفير العمل والعلاج هو حق ثابت للمواطنين يجب على الحكومة توفيره لهم.