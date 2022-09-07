"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس (8 سبتمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (8 سبتمبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء الواردة في كشوفات الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/32) هنــــــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/34)هنـــــــــــــا، مطالبة الأسماء الواردة في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبنية أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما بينت أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.



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