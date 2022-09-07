بمشاركة حاشدة.. الجهاد تشيع الشهيد التايه في طوباس

شيعت جماهير شعبنا ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طوباس، الشهيد يونس غسان التايه (21 عامًا) الذي الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة صباح اليوم.

وشارك أبناء شعبنا في تشييع الشهيد التايه حاملين الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة الفلسطينية ومرددين التكبيرات والهتافات المطالبة بالرد والانتقام من الاحتلال المجرم الذي يستبيح مدننا وقرانا.

وفي كلمة، له وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية إلى عائلة الشهيد التايه الذي قدم روحه على طريق القدس، مؤكدًا أن هذه الدماء التي تروي ثرى فلسطين هي وقود المرحلة التي سترسم الطريق نحو الخلاص من الاحتلال.

وقدم القيادي عدنان التعازي التعازي لعائلة الشهيد باسم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وكل مجاهدي سرايا القدس مجددًا العهد بالسير على درب الشهيد.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد زفت في بيان لها شهيدها المجاهد يونس التايه من مخيم الفارعة بمحافظة طوباس الذي ارتقى شهيداً خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن قافلة المجد والشهادة تمتد في كل الساحات وتواصل طريقها نحو استمرار الاشتباك مع الاحتلال حتى الحرية والكرامة.

