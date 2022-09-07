إضراب شامل يعم  طوباس

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في المحافظة، حداداً على روح الشهيد تايه.

كما أعلن اتحاد المعلمين في طوباس الإضراب الشامل في مدارس المحافظة، حدادا على الشهيد.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في المخيم حيث حطمت محتوياتها واعتدت على السكان بالضرب والاعتقال.

كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي أمام مدخل مخيم الفارعة، وصوبت الأسلحة تجاه المواطنين.

وسبق أن أصيب ٦ شبان من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، إثر اعتداء مستوطنين عليهم خلال تواجدهم في أرضهم بعد منتصف الليل.

وتم نقل الشبان للعلاج في مستشفى بيت جالا الحكومي وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.