الأردن يخطط لبناء جسر حديث بـقيمة 200 مليون دولار للتسهيل على الفلسطينيين

أكد وزير النقل والمواصلات بالحكومة الفلسطينية عاصم سالم، اليوم الثلاثاء، على أن الأردن قد بدأ بتسهيل سفر الفلسطينيين عبر معبر الكرامة، مشيرا إلى أنه سيتم بناء جسر حديث وعصري بقيمة 200 مليون دولار.

وقال سالم خلال تصريحات إذاعة ، تشديده على الاهتمام الفلسطيني الأردني بتطوير العمل على المعبر، ونقل التجربة الأردنية الحديثة في إدارة المطارات إليه.

وأشار سالم إلى أن السلطات الأردنية ستعمل على تحديث بعض الحافلات التي تعمل على الجسر، وصولا إلى تحديثها بالكامل، مع زيادة عدد المسؤولين عن الحقائب من 7 إلى 30.

ولم يخف الوزير سالم، وجود خلل في الإجراءات الإدارية المتمثل في مواصلة استخدام أدوات بعيدة عن الحاسوب، وعدم تشغيل النوافذ العشر المتوفرة واستخدام نافذتين فقط.

واعتقلت تلك القوات الشاب عدي التايه بعد اقتحام منزله.

كما أعلن وزير النقل، عن أن الأردن ستبدأ مطلع العام المقبل في بناء جسر حديث وعصري بقيمة 200 مليون دولار، بدعم دولي، لاستكمال بناؤه في عامين.

وفي ذات السياق، كشف سالم عن استمرار العمل لإنشاء شركة حافلات عامة بين المدن لتقديم خدمة حديثة وسريعة للمواطنين.