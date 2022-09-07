بالأسماء ..اعتقالات في الضفة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 7/9/2022 ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وطالت الاعتقالات 20 مواطناً بينهم أسرى محررون.

وفيما يلي أسماء الاعتقالات في المناطق المتفرقة بالضفة

١. صدام أبو الشيخ- بيتا جنوب نابلس

٢. مراد حمايل- بيتا

٣. خليل حمايل- بيتا

٤. حمزة جعارة- نابلس

٥. مقداد حوتري- قلقيلية

٦. تامر أكرم الشوارب- سلواد شرق رام الله

٧. محمود خروفة- سلواد

٨. مأمون محمود خروفة- سلواد

٩. خالد أحمد عزات- سلواد

١٠. عباس عبد الحكيم- سلواد

١١. محمد ماهر المكحل- سلواد

١٢. المحرر يونس الحروب- خاراس شمال الخليل

١٣. عدي التايه- مخيم الفارعة قرب طوباس

١٤. معتز مروان النمورة- دورا جنوب الخليل

١٥. معمر مروان النمورة- دورا

١٦. عمر البرغوثي- كفر عين غرب رام الله

١٧. مهند الرفاعي- كفر عين

١٨. مجد الصفا- القدس

١٩. خضر الصفا- القدس