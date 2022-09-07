بالأسماء ..اعتقالات في الضفة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 7/9/2022 ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وطالت الاعتقالات 20 مواطناً بينهم أسرى محررون.
وفيما يلي أسماء الاعتقالات في المناطق المتفرقة بالضفة
١. صدام أبو الشيخ- بيتا جنوب نابلس
٢. مراد حمايل- بيتا
٣. خليل حمايل- بيتا
٤. حمزة جعارة- نابلس
٥. مقداد حوتري- قلقيلية
٦. تامر أكرم الشوارب- سلواد شرق رام الله
٧. محمود خروفة- سلواد
٨. مأمون محمود خروفة- سلواد
٩. خالد أحمد عزات- سلواد
١٠. عباس عبد الحكيم- سلواد
١١. محمد ماهر المكحل- سلواد
١٢. المحرر يونس الحروب- خاراس شمال الخليل
١٣. عدي التايه- مخيم الفارعة قرب طوباس
١٤. معتز مروان النمورة- دورا جنوب الخليل
١٥. معمر مروان النمورة- دورا
١٦. عمر البرغوثي- كفر عين غرب رام الله
١٧. مهند الرفاعي- كفر عين
١٨. مجد الصفا- القدس
١٩. خضر الصفا- القدس