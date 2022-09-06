القيادي رضوان: أسرى عملية "انتزاع الحرية" أثبتوا فشل المنظومة الأمنية لكيان الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان اليوم الثلاثاء 6/9/2022، أن أسرى عملية "انتزاع الحرية" أثبتوا فشل المنظومة الأمنية لكيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال القيادي رضوان :" في اليوم المبارك الذي نحتفي فيه بعملية نفق جلبوع التي تحدى فيها الأسرى الأبطال السجان فنحن نحيي هؤلاء الأسرى الأبطال وعلى رأسهم الأسير محمود العارضة."

وأضاف :" في هذا اليوم نودع الشهداء الذين استمروا في طريق المقاومة ونوجه التحية لكتيبة جنين ومدينة جنين المقاومة ولأبطالها وعلى رأسهم الشهيد محمد سباعنة."

ويحتفي الشعب الفلسطيني اليوم بالذكرى الأولى لعملية نفق الحرية التي انتزع فيها أسرى سجن جلبوع حريتهم.