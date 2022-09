مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيلتيك الآن يلا شوت.. بث مباشر ريال مدريد ضد سيلتك بدوري الأبطال HD بدون تقطيع، يبدأ فريق ريال مدريد أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا للموسم 2022-2023 ضد نظيره سيلتك الاسكتلندي، حيث يستهل مشواره في البطولة، بمباراة ليست صعبة، حيث من المتوقع أن يفوز الملكي على الفريق الاسكتلندي وفق التوقعات من المواقع المختصة، والمختصون في كرة القدم، من المقرر أن تلعب مباراة ريال مدريد وسيلتك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على ملعب سيلتك بارك ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث ستخوض كتيبة كارلو أنشيلوتي المباراة متسلحة بسلاح أنها بطلة النسخة الماضية من البطولة.

ويبحث جهور ريال مدريد العريض، والكبير على كل المستويات، على رابط بث مباشر لـ، مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيلتيك الآن يلا شوت.. بث مباشر ريال مدريد ضد سيلتك بدوري الأبطال HD بدون تقطيع، حيث تعد من أهم مباريات دوري أبطال أوروبا بالنسبة للملكي كونه يخطط للحفاظ على لقبه، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر، حيث من المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد وسيلتك بصوت المعلق رؤوف خليف.

🏟 All SET for tonight! 📍 Celtic Park pic.twitter.com/q1Rs9hTLcU

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بث مباشر اضغط هنا

👕🔢 Our first #UCL dressing room of the season! 🎇 pic.twitter.com/ITfI7DrQ7f