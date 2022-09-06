لأول مرة: الاحتلال سيستخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 6/9/2022، أنه سيستخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة الغربية للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت القناة 11 الإسرائيلية الرسمية.

وقال المراسل العسكري للقناة "إن قادة الجيش في الضفة الغربية عمليا قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على الجيش، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة".

وتشهد مدن وقرى الضفة المحتلة، توتر شديد، حيث تقتحمها قوات الاحتلال بشكل يومي لاعتقال المواطنين، الأمر الذي يؤدي لاندلاع اشتباكات عنيفة.