الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سباعنة وتؤكد أن جريمة هدم منزل رعد حازم لن تُخمد روح المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 6/9/2022 ، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الشاب محمد موسى سباعنة (29 عاماً)، الذي ارتقى برصاص العدو الصهيوني الغادر إثر اقتحام عشرات الآليات لمدينة جنين فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الحركة خلال بيان لها ان الجريمة النكراء في استهداف أبناء شعبنا ومنازل الشهداء والتي كان اَخرها منزل عائلة الشهيد البطل رعد خازم, لن توقف معركة الدفاع عن كرامة شعبنا وحريته، ولن تخمد روح المقاومة المتوهجة في مدننا وقرانا، مشددةً على انها ستزيدنا عزيمة وإصراراً وتمسكاً بحقنا حتى زوال الاحتلال.

وأشادت الحركة بمجاهدي سرايا القدس - كتيبة جنين ومقاومي شعبنا، الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكل جرأة وشجاعة، وأثبتوا معادلة الاشتباك، وأن اقتحام مدننا لن يكون مجانياً لهذا الاحتلال.

وتقدمت الحركة بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد محمد سباعنة، بارتقاء نجلهم شهيداً على طريق النصر لشعبنا، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.