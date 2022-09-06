استقرار أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6-9-2022

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استقرار أسعار الدولار في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 6-9-2022 لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

كما بقي سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

سعر اليورو والاسترليني في مصر

تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 22.03 جنيه للشراء، و22.12 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

فيما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 62.11 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع، مقابل 62.22 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع أمس.