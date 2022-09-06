بالفيديو فيديو...لحظة تفجير الاحتلال لشقة الشهيد رعد حازم في الحي الشرقي بجنين

فجرت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 6/9/2022 ، شقة الشهيد رعد حازم منفذ منفذ عملية ديزغوف " تل ابيب" من الحي الشرقي في المدينة، وسط انتشار كبير للقناصة وجنود الاحتلال على أسطح البنايات القريبة.

ويشار الى ان الشهيد البطل رعد فتحي خازم 29 عاماً من مخيم جنين، منفذ عملية تل أبيب البطولية التي أوقعت 15 مستوطناً بين قتيل وجرح. واستشهد رعد بعد أداءه صلاة فجر اليوم الجمعة الأولى من رمضان في أحد مساجد مدينة يافا المحتلة، وذلك بعد ساعات من تنفيذه عملية شارع "ديزنغوف" التي فرضت منعاً للتجول في تل أبيب.