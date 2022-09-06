بالفيديو : وداع مؤثر للشهيد محمد سباعنة في مستشفى جنين الحكومي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:13 ص
06 سبتمبر 2022
الشهيد سباعنه.PNG
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