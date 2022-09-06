قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين من عدة محاور بمشاركة عشرات الآليات العسكرية

أفاد مراسلنا أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. في ساعة متأخرة من الليلة، بمشاركة العشرات من الآليات التي اقتحمت المدينة من عدة محاور

وأفاد شهود عيان، أنّ عدد كبير من جيبات جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، وتقوم بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من جنين، بالإضافة إلى إشعال الإطارات في الطرقات لمنع تحرك قوات الجيش.

و أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت شقة الشهيد رعد حازم في مدينة جنين، مؤكداً أن قوات كبيرة من وحدة اليمام تشارك في الاقتحام.

و بحسب شهود عيان، فإن جيش الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وينشر وحدات القناصة في محيط المدينة.

و بدأت مكبرات المساجد بإطلاق المناشدات للمواطنين للتصدي لاقتحام الاحتلال، في حين طالب عناصر من المقـاومة الفلسطينية في جنين من المواطنين عدم التحرك بالباصات داخل المدينة ومخيمها بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال، وذلك بسبب استخدام القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال هذه المركبات لتنفيذ عمليات ضد المقاومون.

و أفادت قناة كان العبرية بأن قوات الجيش تعمل الآن على هدم منزل الشهيد رعد خازم الذي قتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار في ديزنغوف بتل أبيب قبل حوالي 5 أشهر.