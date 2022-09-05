بويول: برشلونة سيحتاج إلى بيكيه وألبا.. وميسي قد يعود

قال لاعب برشلونة السابق، كارليس بويول، إنه مقتنع بأن صديقه جيرارد بيكيه، الذي لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق هذا الموسم سيكون "لاعبا مهما جدا" في الفريق الذي يدربه تشافي هيرنانديز، حين يصل إلى كامل مستواه البدني.



وقال بويول أثناء مشاركته في حدث دعائي "لعب مباريات كثيرة وهو مصاب. أجبر نفسه على هذا، ومثل هذه الأمور يدفع المرء ثمنها. لقد عزز الفريق نفسه جيدا في الدفاع، لكن بيكيه لاعب عظيم، وحين يصل إلى 100% بدنيا، سيكون مهما جدا للفريق. بخلاف هذا، فهو قادر على إضافة خبرة كبيرة إلى غرفة الملابس".



ويعيش بيكيه موقفا مشابها لجوردي ألبا، الذي جلس على الدكة في آخر ثلاث مباريات، وحول هذا قال إنهما "تنافسيان ويحبان الفوز"، ولهذا أبدى اقتناعه بأن البارسا "سيحتاجهما".



وعن أحوال الفريق قال إن برشلونة سيواجه ريال مدريد بندية بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها صيفا.



وأضاف "واثق في أن برشلونة قادر على مواجهة ريال مدريد بندية. عملت الإدارة جيدا والآن الدور على تشافي واللاعبين والجمهور أيضا، بالأخص في اللحظات الصعبة".



وأشاد بويول كذلك بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل خمسة أهداف بعد مرور أربع جولات من الليجا.



وقال اللاعب السابق "إنه من أفضل مهاجمي العالم، ليس فقط بسبب الأهداف، وإنما خصائصه لأنه يقدر على الإبقاء على الكرة واللعب التشاركي. أتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية. يستحقها بسبب سنواته الجيدة".



وردا على سؤال بخصوص المقارنات بين ليفا وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ذكر بويول بأن الأخير "يتحمل المسؤولية في ريال مدريد" منذ رحيل كريستيانو رونالدو.



وحول فرص عودة ميسي إلى البارسا من باريس سان جيرمان في الموسم المقبل صرح "الوقت لم يتأخر بعد. سينتهي عقده بعد عام وقد تحدث أمور كثيرة".