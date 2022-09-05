عائلة أبو عاقلة ترد على نتائج تحقيق جيش الاحتلال حول اغتيال ابنتهم الصحفية شيرين

قالت عائلة الشهيدة الصحافية شيرين أبوعاقلة اليوم الإثنين، إن "إسرائيل ترفض تحمل المسؤولية بالرغم من التحقيقات الكثيرة التي أثبتت أنها قتلت شيرين".

وأضافت العائلة في بيان لها "سنواصل الطلب من الحكومة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها المعلنة في المحاسبة لأن شيرين كانت مواطنة أمريكية".

وجاء في بيان العائلة أيضا: "سنواصل دعوة العديد من نواب الكونغرس ومنظمات المجتمع المدني للضغط على الرئيس الأمريكي لاتخاذ إجراءات فعالة".

وشددت العائلة على أنها "ستضغط من أجل تحقيق كامل ومحاكمة من جانب المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفة: "لن نستطيع التوقف عن طلب العدالة من أجل شيرين أبو عاقلة".

هذا وقال جيش الاحتلال في نتائج تحقيقه إن "هناك احتمالا كبيرا بأن تكون شيرين أبو عاقلة قد أصيبت عن طريق الخطأ برصاص قواتنا التي أطلقت على مشتبه بهم تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون خلال العملية في مخيم جنين والتي شهدت إطلاق نار واسعة النطاق وعشوائية كانت تهدد الجنود".