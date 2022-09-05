القيادي المدلل: انتصار أسرى الجهاد يأتي ضمن سلسلة الانتصارات التي تحققه الحركة داخل السجون وخارجها

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، أن الإنتصار الذي حققه أسرى حركة الجهاد الإسلامي اليوم؛ يأتي ضمن سلسلة الانتصارات التي يحققها الجهاد الإسلامي داخل السجون وخارجها.

وقال القيادي المدلل في تصريحات خاصة لـ"إذاعة صوت القدس" :" إن هذا الانتصار يأتي في ذكرى عملية نفق جلبوع "كتيبة جنين" والتي أذلت الاحتلال ومصلحة السجون"، مبيناً أن كتيبة جنين انتقلت من داخل السجون إلى كافة شوارع الضفة المحتلة لتؤكد للاحتلال أن المعركة لم تنته.

وأضاف :" أبطال الجهاد الإسلامي داخل السجون حققوا نصرا بصبرهم وثباتهم ووعيهم بضرورة مقارعة العدو حتى نيل حقوقهم"، مشدداً على أن قضية الأسرى جامعة ولا يمكن أن يختلف عليها الفلسطينيون، ومعركة الأسرى هي معركة المقاومة والشعب الفلسطيني.

كما شدد على أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ردد مرارًا أنه لا يمكن ترك الأسرى وحدهم داخل السجون، لافتاً إلى أن الاحتلال يستهدف أسرى الجهاد لأنهم الأقوى إرادة داخل السجون، ويربكون حسابات العدو داخل وخارج الأسر.

وبين القيادي في الجهاد، أن حركة الجهاد الإسلامي وأسراها يمثلون خطرا كبيرا أمام تقدم المشروع الصهيوني.

وعلق أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون "الإسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين 5/9/2022م، خطواتهم الإحتجاجية بعد استجابة إدارة مصلحة السجون للعديد من مطالبهم.

وأكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، أن الاحتلال رضخ لمطلب إخراج أسرى الحركة الجدد من زنازين الانتظار لأقسام السجون.