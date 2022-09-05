توخيل: كيبا فعل ما أريده

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، على فشل رحيل الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس البلوز، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.



وقال توخيل، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد درس كيبا خياراته في الصيف، والتي كنا على علم بها".



وأضاف المدرب الألماني: "خيارات كيبا للرحيل لم تكن مرضية له أو لنا، لذلك بقي مع الفريق.. أنا سعيد جدا بهذا الأمر، كما أنني كنت دائما واضحا جدا مع كيبا بأنني أريده أن يبقى".



يذكر أن كيبا ارتبط بقوة بالانتقال إلى صفوف نابولي خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.



وتحول كيبا إلى الحارس الثاني في تشيلسي منذ التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي في صيف 2020، قادما من رين.