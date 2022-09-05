جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

تعود مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع بداية النسخة الجديدة من المسابقة القارية منتصف هذا الأسبوع، وذلك بإجراء مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت مدينة إسطنبول التركية استضافت في 25 أغسطس الماضي، حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حيث جرى توزيع الأندية الـ32 المشاركة في البطولة على ثماني مجموعات بواقع أربعة أندية في كل مجموعة.

وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بتوقيت غرينيتش:

الثلاثاء 6 سبتمبر

- المجموعة الخامسة

دينامو زغرب (كرواتيا) - تشيلسي (إنجلترا) - الساعة 16:45

سالزبورغ (النمسا) - ميلان (إيطاليا) - الساعة 19:00

- المجموعة السادسة

لايبزيغ (ألمانيا) - شاختيور دانييتسك - الساعة 19:00

سلتيك (اسكتلندا) - ريال مدريد (إسبانيا) - الساعة 19:00

- المجموعة السابعة

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - الساعة 16:45

إشبيلية (إسبانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا) - الساعة 19:00

- المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان (فرنسا) - يوفنتوس (إيطاليا) - الساعة 19:00

بنفيكا (البرتغال) - مكابي حيفا (إسرائيل) - الساعة 19:00

الأربعاء 7 سبتمبر

المجموعة الأولى

أياكس (هولندا) - غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - الساعة 16:45

نابولي (إيطاليا) - ليفربول (إنجلترا) - الساعة 19:00

- المجموعة الثانية

كلوب بروج (بلجيكا) - باير ليفركوزن (ألمانيا) - الساعة 19:00

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بورتو (البرتغال)- الساعة 19:0

- المجموعة الثالثة

إنتر (إيطاليا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - الساعة 19:00

برشلونة (إسبانيا) - فيكتوريا بلزن (التشيك) - الساعة 19:00

- المجموعة الرابعة

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - سبورتينغ (البرتغال) - الساعة 16:45

توتنهام (إنجلترا) - مارسيليا (فرنسا) - الساعة 19:00.