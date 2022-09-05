بالصور السنداوي لسفير جنوب افريقيا: يجب وقف الإجراءات التعسفية بحق أسرى حركة الجهاد

استقبل سفير جمهورية جنوب إفريقيا في العاصمة السورية دمشق السيد "باري غيلدر"، وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الساحة السورية وكان على رأس الوفد ممثل الحركة في سورية الأخ إسماعيل السنداوي "أبو مجاهد" ومسؤول العلاقات في الساحة الأخ إبراهيم موعد.

وقدم الوفد مذكرة للسفارة طالب من خلالها:

- استدعاء قادة الجيش الإسرائيلي إلى محاكم الجنايات الدولية كمجرمين حرب.

- مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الأطفال بالتّدخل لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال وتوفير الحماية لهم.

-وقف الإجراءات التعسّفية بحق أسرى حركة الجهاد.

-العمل على إلغاء قانون الأحكام الإدارية.

وأكد السفير "غيلدر" بأن جمهورية جنوب إفريقيا مهتمّة بالقضيّة الفلسطينية، وتتابع جميع التطورات، وتدعم القضيّة الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، كما أكّد إرساله للمذكرة إلى وزارة الخارجية لمتابعتها.

ومن جهته أكد السنداوي أهمية دعم جمهورية جنوب إفريقيا للقضية الفلسطينية في جميع الاجتماعات والمحافل الدولية، شارحاً للسفير "غيلدر" آخر التطورات المتلّقة بمعركة وحدة الساحات.







