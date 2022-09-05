الاحتلال يعتقل ثلاثة كوادر للجهاد في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 5/9/2022، المحررين أنور سباعنة ونزار حنايشة وعدي مناصرة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، خلال اقتحامها لبلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت البلدة وداهمت عددًا من المنازل، حيث اعتقلت الشاب نزار حنايشة وأنور سباعنة بعد مداهمة منزليهما فيما اعتقلت المحرر عدي مناصرة بعد مداهمة المخبز الذي يعمل به.

في ذات السياق أعلنت سرايا القدس – مجموعات قباطية، عن تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وإمطارها بوابل كثيف من الرصاص والقنابل المحلية.

يشار إلى أنَّ قوات الاحتلال صعَّدت من حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة المحتلة عقب تصاعد عمليات إطلاق النار التي تستهدف الجنود والمستوطنين والتي كان آخرها أمس، حيث أصيب 11 جنديًا في عمليتين بالأغوار ورام الله.