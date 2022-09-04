استقرار أسعار الذهب في لبنان اليوم الإثنين 5-9-2022، وتقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال اسعار الذهب في لبنان، وهو الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، ويبحث العديد من المتابعين في هذه الأوقات عن سعر الذهب في لبنان وخاصة التجار والمقبلين على الزواج في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير "جوجل" قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان استقرار اسعار الذهب في لبنان اليوم الإثنين 5-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في لبنان، خلال تعاملات صباح الإثنين 5-9-2022، بالتزامن مع غلق الأسواق العالمية للمعدن النفيس.







أسعار كافة عيارات الذهب اليوم في لبنان

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية، عند نحو 83.554 ألف ليرة (55.10 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند نحو 73.112 ألف ليرة (48.21 دولار).

كما ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، عند نحو 62.667 ألف ليرة (41.32 دولار)

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.740 ألف ليرة (32.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية، استقرارا عند نحو 2.598 مليون ليرة (1714 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 584.892 ألف ليرة (385.68 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وسجل الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، مع بلوغ الدولار أعلى قمة منذ 20 عام