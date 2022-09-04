مقتل الصحافي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قُتل الصحافي، نضال إغبارية، مساء اليوم الأحد، من أم الفحم بالداخل المحتل، متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة.

ويُشار إلى أنه سبق وأن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على إغبارية خلال تواجده داخل سيارته في حي الكينا (البير) بأم الفحم بالداخل المحتل.

وحسب مصدر طبي، فإن إغبارية أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش له، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقالت الشرطة، "أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع فيها".