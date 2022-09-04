طالع أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 5 سبتمبر أيلول 2022

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن، اليوم، وسط تراجع ملحوظ في الطلب وركود في السوق.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.07 دينار (55.10 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 34.18 دينار (48.21 دولار).

كما استقر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 29.3 دينار (41.32 دولار)، وهي نفس الأسعار التي سجلها المعدن النفيس أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

واستقر سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن عند 1,215 دينار (1714 دولارا)، كمل ظل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 273.47 دينار (385.68 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 13 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، 2 سبتمبر/أيلول 2022، لكنها سجلت الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي بخسارة تقارب 1.5%.