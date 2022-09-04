حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق طيران مع تركيا

صادقت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، على اتفاقية الطيران مع تركيا وهي الأولى منذ العام 1951.

وقال رئيس الوزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على تويتر: "صادقنا اليوم في الحكومة على اتفاقية لإنشاء خطوط جوية بين تركيا وإسرائيل".

وأضاف لابيد: "من الآن فصاعدًا، ستكون شركات الطيران "الإسرائيلية" قادرة على الهبوط والإقلاع من إسطنبول وأيضًا في وجهات أخرى في تركيا".

وتابع قائلاً: "قبل كل شيء، سوف يفيد الاتفاق الركاب "الإسرائيليين" والطيران الإسرائيلي، كما يعد هذا تحركًا استراتيجيًا مهمًا للاستقرار والازدهار في المنطقة، وسيساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأردف لابيد قائلاً:" أن الخطوة التالية هي تعيين السفراء".

وكانت تركيا و"إسرائيل" وقعتا في شهر يوليو/تموز الماضي على اتفاق توسيع حركة الطيران الثنائية بين البلدين وذلك للمرة الأولى منذ العام 1951.

ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى استئناف رحلات شركات الطيران "الإسرائيلية" إلى تركيا.

جدير ذكره أنه تسير شركات الطيران التركية العديد من الرحلات الجوية يوميا من تركيا إلى مطار "بن غوريون"، ولكن الاتفاق الجديد يسمح للشركات "الإسرائيلية" بتسيير رحلات من وإلى تركيا.