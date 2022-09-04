هالاند: لا يمكن رفض ريال مدريد

تحدث إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وانتقل هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الألماني.



وخلال فيلم وثائقي، سئل هالاند: "كيف يمكنك أن تقول لا لنادٍ أسطوري مثل ريال مدريد؟"



وأجاب هالاند بعد ثوانٍ من الصمت والابتسامة: "سؤال جيد.. لا يمكنك فعل ذلك".



وفي تلك اللحظة، قال والد هالاند: "لدينا معيار وضعناه في الاعتبار.. من يحتاج إلى مهاجم؟ لذا حصل مانشستر سيتي على 10/10.. إنه الخيار المثالي".



وأضاف والد هالاند: "ريال مدريد حصل على 5 أو 6 درجات فيما يتعلق بحاجته لمهاجم، بسبب ما يقدمه كر