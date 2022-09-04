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يا رباه على برودة الأعصاب @Sanchooo10 🥶



هدف سانشو أمام ليفربول هو هدف شهر أغسطس في #يونايتد 👏 pic.twitter.com/iqwqSeH1yw — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 4, 2022

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ويهتم عشاق كرة القدم في كل مكان، بمشاهدة مباريات الفريق الشياطين الحمر وارسنال، ويبحثون عن، رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر يوتيوب تويتر، ويحتل آرسنال صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي - بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب – وبعد مباراة مان يونايتد سيعود آرسنال إلى المنافسة قاريا في كرة القدم الأوروبية حيث سيسافر إلى زيورخ لخوض أول مباراة في الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال بث مباشر الآن يلا شوت.. بث مباشر مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد HD بدون تقطيع، لتسمتعوا بمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون أي تقطيع يطرأ على البث.