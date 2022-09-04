داخلية غزة تعلن عن كشف سفر جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن كشف سفر جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة السابعة، والثامنة حتى الرقم (130) من الكشف رقم (2022/31) هنا، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/34) هنا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبةً بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.