400 أسير من الجهاد يواصلون لليوم الـ 11 خطواتهم التمردية

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد 4/9/2022، أن 400 أسير من أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني يواصلون لليوم الـ 11 على التوالي خطواتهم التمردية ضد إدارة مصلحة سجون الاحتلال.

ووفقاً لمهجة القدس، يطالب الأسرى بوقف الإجراءات العقابية بحق أسرى الحركة؛ المستمرة منذ عام بعد عملية نفق الحرية (جلبوع).

وأوضحت مهجة القدس، أن إدارة سجون الاحتلال رفضت خطوات أسرى الحركة وقامت بإغلاق غرفهم وحولتها إلى زنازين في سجون رامون ونفحة والنقب وعوفر وإيشل وهداريم.

ولفتت إلى أن أسرى الجهاد ما زالوا يرفضون الفحص الأمني، ومازالت حالة التوتر والاستنفار في السجون المتواجد فيها أسرى الجهاد.

وكان نادي الأسير، أعلن في وقت سابق، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض عزل مضاعف على أكثر من 400 أسير من أسرى الجهاد الإسلامي في مختلف السّجون منذ 11 يومًا.

وبين نادي الأسير، أن التضييق تم عبر إغلاق غرفهم، ومنعهم من الخروج إلى "الفورة".