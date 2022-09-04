فصائل المقاومة ترحب بتنفيذ حكم الإعدام بغزة

رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد 4/9/2022، بتنفيذ حكم الإعدام بغزة في خمسة من المدانين بينهم اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال وثلاثة مدانين بأحكام القتل العمد في قضايا جنائية.

وأكدت فصائل المقاومة على أهمية هذه الخطوة للحفاظ على سيادة القانون وحماية السلم الأهلي والمجتمعي وتمتين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة ورجالها.

وشدت فصائل المقاومة، على أيدي الإخوة في وزارة الداخلية، داعيةً الى تكثيف ملاحقة العملاء ومحاسبتهم وتنفيذ كافة الإحكام الصادرة وفق القانون باعتباره الكفيل بحماية حقوق شعبنا، والضرب بيد من حديد لقطع كل الأيدي الآثمة التي تمتد لتنال من حرمة الدم الفلسطيني وردع كل من يفكر في ارتكاب جريمة قتل.