بالفيديو مستوطنون يقتحمون الأقصى والمتطرف "غليك" ينفخ في "الشوفار" وهو من الطقوس الممنوعة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد 4/9/2022 ، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بينهم المتطرف يهودا غليك، ونفذوا جوالات استفزازية في باحاته.

وقال شهود عيان ان "المتطرف يهودا غليك نفخ في القرن (الشوفار) داخل المسجد الأقصى عبر تطبيق على هاتفه المحمول، وهو طقس ممنوع على اليهود القيام به داخل المسجد الاقصى".

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

"المتطرف يهودا غليك نفخ في القرن (الشوفار) داخل المسجد الأقصى عبر تطبيق على هاتفه المحمول، وهو طقس ممنوع على اليهود القيام به داخل المسجد الاقصى".