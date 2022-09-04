بالفيديو شاهد| مُثير للسخرية.. قوات الاحتلال تعتقل حماراً قرب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حماراً من تجمع بدوي في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، واقتادته الى جهة مجهولة، بحسب ما أظهرة مقطع فيديو.

واعتقل الجنود الاسرائيليون الحمار بحجة اقترابه من موقع للجيش، بحسب ما اوضحه فؤاد العمور، منسق "لجان الحماية والصمود" في جبال جنوب الخليل.

وقال العمور:" أن الجنود قاموا باقتياد الحمار الى "جهة مجهولة".

وهذه ليست المرة الاولى التي يعتقل فيها الجيش الاسرائيلي حميرا في الضفة الغربية.

ويواجه سكان تجمع مسافر يطا المؤلف من 12 قرية فلسطينية والبالغ عددهم ثلاثة الاف، خطر التهجير القسري الدائم منذ عقود بسبب إقامة سلطة الاحتلال 10 مستوطنات وبؤر ومناطق "إطلاق نار" للتدريب العسكري يحظر على السكان الوصول اليها.

وفي وقت لا تجرى فيه التدريبات العسكرية، تستثنى زراعة الأراضي ورعي المواشي في عطلات نهاية الأسبوع أو خلال الأعياد اليهودية لمدة شهر واحد فقط سنويا.

ويقطن السكان عادة في كهوف تحت الأرض، بسب عدم حصولهم على تصاريح بناء قانونية، فلا يمكنهم صيانة منازلهم ولا توسيعها.