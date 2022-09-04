الداخلية بغزة تنفذ حكم الاعدام بحق مدانين إثنين بالتخابر مع الاحتلال و3 بتهمة القتل العمد

نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حكماً بالإعدام بحق خمسة أشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال، ومتهمين بأحكام قتل في قضايا جنائية.

ووفق الداخلية، فقد تم تنفيذ خمسة أحكام إعدام على متخابرين مع الاحـتلال، وثلاثة متهمين بأحكام قتل في قضايا جنائية.

وقالت: "تم صباح اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

وأضافت الداخلية: إن تنفيذ حكم الإعدام تم في مقر مهبط الطائرات غرب مدينة غزة، فيما الحضور اقتصر على الجهات المختصة وبعض رجال الاصلاح والمخاتير والطرف الآخر لكل متهم فقط (أولياء الدم).

وأشارت إلى أنه تم تجهيز كافة الاجراءات الخاصة وفق الشريعة الإسلامية.

وتابعت: "تم الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ووصول ذوي المتهمين لوداعهم للمرة الأخيرة في أماكن تواجدهم بالسجن".