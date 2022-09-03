أسعار الذهب في مصر من كافة العيارات خلال تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر، لا سيما التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج، و لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات، رغم تراجع "النفيس" عالميا مقابل صعود الدولار.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليصل إلى 1059 جنيها (55.10 دولار)، مقابل 1,054 جنيها (54.79 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصعد إلى 794.59 جينه (41.32 دولار)، مقابل 790.37 جنيه (41.09 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 618.01 جنيه (32.14 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 529.72 جنيه (27.55 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 397.29 جنيه (20.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليرتفع إلى 927.03 جنيه (48.21 دولار)، مقابل 922.10 جنيه (47.94 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 32.949 ألف جنيه (1714 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7416 جنيها (385.68 دولار).