ضباط في جيش الاحتلال يخشون وقوع عمليات في قلب الكيان

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، خشية ضباط كبار في جيش الاحتلال من وقوع عمليات في قلب كيان الاحتلال.

ونقلت القناة 13 العبرية عن ضباط كبار في جيش الاحتلال قولهم : "إذا كنا لا نريد أن نستقبل عمليات في "تل أبيب" أو "بني براك" أو "إلعاد"، فعلينا الدخول إلى نابلس وجنين".

وبدوره قال مراسل القناة 13 أورهيلار:" الليلة سيستأنف الجيش "الإسرائيلي" عمليات الإعتقال في الضفة الغربية، وستكون كبيرة ومهمة جداً."

وكان قال ألون بن دافيد المراسل العسكري لقناة 13 "العبرية" :"إن "إسرائيل" أمام نوع آخر من الانتفاضة والمقاومة التي تختلف عن سابقاتها، ومشاهد إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة لم تعد تقتصر على جنين أو نابلس وباتت تطال جميع المناطق والقرى الفلسطينية".

وأشار بن دافيد إلى أن 85 فلسطينيًا استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري - كل حدث استشهاد يفتح دوائر من العداء "لإسرائيل" ويؤجج مشاعر الفلسطينيين لانتقام جديد.

جدير ذكره أن يشتبك مقاومون من كتيبتي "نابلس وجنين" وبشكل شبه يومي مع قوات الاحتلال التي تقتحم المدينتين بهدف اعتقال بعض المقاومين أواغتيال البعض الآخر.