كيف قياس سرعة الإنترنت

إنَ قياس سرعة الإنترنت أصبح من الأمور المهمة التي لا تقل عن أهمية الإنترنت بذات نفسه، فقد أصبح الاتصال السريع أمرا مهما جدا وخصوصا الاتصال عن طريق مكالمات الفيديو الذي يعتبر من الأمور الأساسية سيما بعد انتشار وباء كورونا في العالم، لذلك من الأفضل استخدام إنترنت بسرعة عالية.

هنالك العديد من الاختبارات التي تمكنك من قياس سرعة الإنترنت بدقة عالية جدا، كما أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي تقول إنَ سرعة الإنترنت تختلف عن سرعة التحميل وهي في الغالب تشير إلى نفس المعنى.

وحدة قياس سرعة الإنترنت

تقاس سرعة التنزيل والتحميل بالميغا بت بالثانية مع الانتباه إلى أنَ الميغا بت يختلف عن الميغا بايت، حيث أنَ كل 1 ميغا بايت = 8 ميغا بت.

فعند تحميل ملف يبلغ حجمه 1 ميغا بايت يستغرق 8 ثواني لتنزيله إذا كانت سرعة الانترنت 8 ميغا بت.

أفضل مواقع قياس سرعة الإنترنت

من أفضل المواقع لقياس سرعة الإنترنت الحقيقية لعام 2021 هي كالتالي:

1. موقع (google fiber speed test)

2. موقع (fast)

3. موقع (speedtest by Ookla).

4. موقع (speed of Me)

5. موقع (Xfinity speed test)

6. موقع (speed smart)

7. موقع (speedcheck)

8. موقع (centurylink.com)

9. موقع (verizon speed test)

موقع speedtest

من أفضل المواقع الذي يمكنك من قياس سرعة الإنترنت بدقة عالية جدا فيه، عند الحاجة لقياس سرعة الإنترنت بدقة يجب عليك استخدام هذا الموقع أولا.

يستطيع هذا الموقع أن يوفر لك كل ما أنت بحاجته من تفاصيل عن سرعة الإنترنت لديك، بالإضافة إلى امتلاكه خاصية تحديد الموقع الخاص بك حيث يضم سيرفرات عديدة في جميع أنحاء العالم ما يوفر نتائج في غاية الدقة.

ليس ذلك وحسب بل يمكنك الاحتفاظ بالنتائج السابقة من خلال القيام بإنشاء حساب على هذا الموقع، بالإضافة إلى امتلاكه خاصية إرسال إشعار تنبيهي في حال حدوث مشكلة في الخادم أو تعرض السرعة إلى انخفاض مفاجئ أو حدوث تحديثات في النظام.

بالرغم من امتلاكه الكثير من الإيجابيات والمميزات إلا أنَه يضم الكثير من الإعلانات المزعجة التي تصادفها عند الدخول إلى الموقع وهذه من الأمور السيئة فيه، بمجرد ظهور تلك الإعلانات سوف ينقلك الموقع إلى روابط خارجية.

تطبيق speedtest للأندرويد

حجم التطبيق: يختلف من جهاز إلى آخر.

سعر التطبيق: مجاني.

متطلبات التطبيق: يتطلب التطبيق الأندرويد ذو نظام 4.4 أو أحدث.

تقييم البرنامج: 9.8 من 10

تطبيق speedtest للآيفون

حجم التطبيق: 123.8 ميغا.

سعر التطبيق: مجاني.

متطلبات التطبيق: يتطلب نظام تشغيل الآيفون 10.0 وأحدث.

تقييم البرنامج: 9.1 من 10

موقع Speedof.me

يعد موقع (Speedof) من أفضل وأسرع المواقع في العالم، حيث يسمح لك بقياس سرعة الإنترنت بدقة عالية. كما أنَ موقع (Speedof) يحتوي الكثير من الخوادم التي يوفرها لك في جميع أنحاء العالم لكي تستطيع استخدامه في أي مكان تريده، يوفر لك هذا الموقع رسما بيانيا خاصا بنتائج قياس سرعة الإنترنت وتحصل على نتائج في غاية الدقة.

موقع سبيد أوف يتمتع بميزة أنَه من النادر أن يعرض لك أي إعلانات من دون الموافقة على أذونات الإطارات المنبثقة من داخل الموقع، حيث يمكن الانتقال إلى الموقع عن طريق تطبيق خاص أو عن طريق "جوجل" بالبحث عن www.Speedof.me.com.

موقع TestMy.net

يعد موقع (TestMy.net) من أفضل المواقع في العالم لقياس سرعة الإنترنت بدقة عالية، فهو يقوم بالتحميل وقياس سرعة الإنترنت بطريقة منفصلة، حيث يقوم الموقع باستخدام HTML5 الذي يعتبر من أكثر الخوادم موثوقية وأقلها عرضة للاختراق.

يوفر لك موقع (TestMy.net) اختبار سرعة الإنترنت نتائج واضحة ودقيقة وسهلة القراءة، لذلك يمكن لأي شخص أن يستخدم الموقع بسهولة وببساطة. يمكنك الموقع من حفظ كامل السجلات والاختبارات التي أجريتها على الموقع ولكن بشرط أن تملك حسابا خاصا على هذا الموقع، حيث يمكنك حفظ الاختبارات عبر مقارنة النتائج السابقة من النتائج الحالية بكل أريحية.

على الرغم من وجود موقع له لكن للسهولة جرى إضافة تطبيق خاص به لقياس سرعة الإنترنت على الجوال.

معلومات عن تطبيق TestMy.net للأندرويد

حجم التطبيق: 2.9 ميغا.

سعر التطبيق: مجاني.

متطلبات التطبيق: يتطلب الأندرويد نظام 4.4 وأحدث.

تقييم البرنامج: 8.5 من 10

رابط تحميل تطبيق تيست ماي نت اضغط هنا

موقع Xfinity Speed Test

يعد هذا الموقع من أفضل المواقع لقياس سرعة الإنترنت بدقة عالية، فهو عبارة عن موقع في غاية السهولة والبساطة يوفر لك نتائج قياسية الدقة. يقوم موقع (TestMy.net) بعرض المعلومات الخاصة بقياس سرعة الإنترنت بكل تفاصيلها، بالإضافة إلى ذلك يقدم لك هذا الموقع النصائح التي يمكن إجرائها لتحسين سرعة وأداء الإنترنت لديك.

هناك بعض السلبيات التي يتصف بها هذا الموقع فهو لا يقيس سرعة الإنترنت بدقة إذا كنت خارج إطار الخوادم الخاصة به، أي مثلا خارج نطاق دولة الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد تطبيق خاص بهذا الموقع وإنما يوجد له طريقة للوصول إليه عن طريق الويب فقط.

موقع Fast speed Test

يعتبر هذا الموقع من أسهل وأفضل المواقع للحصول على سرعة الإنترنت بدقة، كما يقوم بقياس البينغ.

يعتبر هذا الموقع في غاية السهولة حيث يظهر لك أرقام سرعة الإنترنت على الواجهة الرئيسة ما يسهل القراءة ويخفف الصعوبات والمشاكل داخل الموقع.

هذا الموقع مملوك لشركة نتفليكس (Netflix) وهذا ما يجعل الموقع أكثر انتشارا وشعبية في جميع أنحاء العالم، حيث يستخدم هذا الموقع أكثر من 40 مليون شخص شهريا.

بالإضافة إلى ذلك فهو قادر على حساب سرعة الإنترنت من 5 إلى 30 ثانية، كما يتميز الموقع بدعمه لأكثر من 25 لغة، وهو يوفر تطبيقات خاصة للهواتف الذكية لاستخدام الموقع بطريقة سهلة.

تطبيق Fast speed test فحص سرعة الانترنت للاندرويد

حجم التطبيق: 643 كيلو بايت.

سعر التطبيق: مجاني.

متطلبات التطبيق: يتطلب أندرويد 4.0 أو أحدث.

تقييم البرنامج: 9.9 من 10.

تطبيق Fast speed test للآيفون

حجم التطبيق: 1.7 ميغا.

سعر التطبيق: مجاني.

متطلبات التطبيق: يتطلب نظام تشغيل آيفون 7.0 أو أحدث.

تقييم البرنامج: 9.9 من 10.