الاحتلال ينقل الأسيرة دينا جرادات إلى مستشفى "رمبام"

أكد نادي الأسير، مساء اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسيرة دينا جرادات من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي.

وأوضح النادي، أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ.

وبين أن سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للأسيرة جرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل "الجلمة" رغم المطالبات المتكررة، وذلك قبل نقلها إلى سجن "الدامون".

جدير ذكره أنّ الأسيرة جرادات من جنين وهي معتقلة منذ السابع من آب الماضي، ويُشار إلى أنها طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.