مصر... مشروع قانون لإعادة تأهيل محاولي الانتحار

يبحث مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد ينص على إعادة تأهيل محاولي الانتحار، والذي يهدف إلى الحد من تلك الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.

ونقل موقع "مصراوي"، عن النائب المصري أحمد مهنى قوله إن مشروع القانون يعاقب كل من شرع فى الانتحار ولم يفلح بالإيداع في إحدى المصحات بالمجان.

وأضاف أن هذه المصحات تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل وذلك بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، ليعالج فيها طبيا ونفسيا ولإعادة تأهيله اجتماعيا.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على "عدم جواز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 3 أشهر ولا أن تزيد على 3 سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك".

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا أن يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.

وأفاد النائب المصري بأن سبب تقديمه لمشروع القانون هو انتشار وقائع الانتحار خلال الفترة الأخيرة في المجتمع.