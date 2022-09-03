الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت ليلا السيطرة مجددا على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الإنزال الأوكرانية حاولت ليلا السيطرة مجددا على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه على الرغم من وجود ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

-مساء 2 سبتمبر، حوالي الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو، حاولت مجموعتان من القوارب التابعة للقوات الأوكرانية بإجمالي 42 وحدة مع قوة إنزال قوامها أكثر من 250 جندي من قوات العمليات الخاصة الاوكرانية والمرتزقة الأجانب، الهبوط على ساحل كاخوفكا في زابوروجيه.

-استهدفت القوات الجوية الروسية المجموعات الأوكرانية المسلحة المتسللة ودمرت 20 قاربا وزورقا وقضت على 47 مسلحا بينهم 10 مرتزقة أجانب، و إصابة 23 آخرين، أثناء محاولاتهم الفاشلة بمحاولة السيطرة على محطة الطاقة في زابوروجيه.

-فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديا في سياق المحاولات المستمرة للتقدم باتجاه نيكولاييف-كريفي ريه.

-تعاني المرافق الطبية في نيكولاييف من نقص في الأدوية وغيرها بسبب الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نيكولاييف-كريفي ريه.

- في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك، تم تدمير قاذفة HIMARS MLRS مع عربة نقل ذخيرة وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا من القوات الأوكرانية.

-ضربت القوات الجوية الروسية موقع المجموعة التكتيكية التابعة للواء الهجوم الجوي 95 الأوكراني في دونيتسك.

- في منطقة خيرسون، تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في منطقة دنيبروبتروفسك

-استهدفت القوات الروسية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، وتم القضاء على ما يصل إلى 120 مسلحا.

-أسقط الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات بدون طيار أوكرانية ، واعترضت 3 صواريخ Tochka-U ، بالإضافة إلى 60 قذيفة "HIMARS" و "Alder" و"Uragan MLRS".

-دمرت القوات المسلحة الروسية ستة مستودعات ذخيرة أوكرانية في مناطق نيكولايف وزابوروجيه وخاركوف ودونيتسك.