كلوب: يمكن لنونيز الاستفادة من استفزازات المدافعين

حذر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، داروين نونيز، مهاجم الريدز، من انفلات أعصابه مجددا خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، المقرر اليوم السبت ضمن منافسات البريميرليج.



وكان نونيز قد تعرض لاستفزاز، من قبل أحد مدافعي كريستال بالاس، وهو ما دفعه للاعتداء عليه دون كرة، ليتم طرده ويغيب عن 3 مباريات لليفربول بسبب الإيقاف.



وقال كلوب عن ذلك، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا انشغل المنافسون بمحاولة الحصول على رد فعل غاضب من نونيز، فيمكنه الاستفادة من هذا الأمر".



وأضاف: "يجب أن نفكر في هذه المواقف بأننا سنرد من خلال كرة القدم.. هذا هو الوضع.. لا أعتقد أن جيمس تاركوفسكي وكونور كوادي (مدافعي إيفرتون) مشهوران بهذا النوع من الحديث أثناء المباراة".



وتابع: "معظم الأشياء لن يفهمها نونيز على أي حال، لكنك لا تحتاج أن تكون مبدعا لاستفزاز لاعب.. لا أعتقد أنهما (تاركوفسكي وكوادي) يطبقان هذه الأمور.. لكن من يدري؟ سنرى ما سيحدث".



وأكمل: "إذا لعب داروين أمام إيفرتون، عليه أن يكون مستعدًا لهذه الأشياء.. هذا الأمر واضح بالتأكيد.. لكن عندما يتحدث اللاعب معك كثيرًا، أو يصطدم بك جسديًا، فإنه يتخلى عن أسلوب لعبه.. وعلى نونيز استغلال هذه اللحظات أيضًا".



واختتم كلوب: "إذا كان لاعب الفريق الآخر مشغولًا للغاية برغبته في تشتيت انتباه نونيز، فما عليك سوى استغلال ذلك من خلال لعب كرة القدم".