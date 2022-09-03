مراسل عسكري "إسرائيلي" : نحن أمام نوع آخر من المقاومة في الضفة

قال ألون بن دافيد المراسل العسكري لقناة 13 "العبرية" ، إن "إسرائيل" أمام نوع آخر من الانتفاضة والمقاومة التي تختلف عن سابقاتها، ومشاهد إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة لم تعد تقتصر على جنين أو نابلس وباتت تطال جميع المناطق والقرى الفلسطينية.

وبين المراسل العسكري أنه على مدار السنوات الماضية ساد الافتراض أن هناك عوامل كثيرة تمنع اندلاع المواجهات في الساحة الفلسطينية، كتحسين الوضع الاقتصادي أو تغير الجيل (جيل الإنترنت) والرغبة في تحقيق أهداف خاصة؛ إلا أن ما نراه مؤخرًا في ساحة الضفة الغربية يدل على أن هناك تغييراً جذرياً في الصراع مع الفلسطينيين.

وأوضح ، منذ بداية العام الجاري، ما يقرب من 1000 زجاجة حارقة ألقيت على قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وهذا الرقم يدل على التغيير في المجتمع الفلسطيني وطبيعة الصراع مع إسرائيل.

وأشار إلى أنه 85 فلسطينيًا استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري - كل حدث استشهاد يفتح دوائر من العداء لإسرائيل ويؤجج مشاعر الفلسطينيين لانتقام جديد.