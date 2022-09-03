هذه السلع ستنخفض أسعارها في فلسطين خلال الأيام المقبلة!

أعلن مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله إبراهيم القاضي، عن انخفاض أسعار الزيوت والطحين خلال الأيام المقبلة.

وأشار في تصريح إذاعي، صباح يوم السبت، إلى أنه يوم الثلاثاء المقبل، ستطرح الوزارة قائمة بأسعار جديدة للطحين، والزيوت.

وأضاف: "سيتم إخطار التجار بشكل رسمي بأسعار الطحين والزيوت الجديدة، وبعدها سيتم إلزام الجميع"، محذرًا من يُخالف الأسعار المعلنة عن وزارة الاقتصاد فإنه سيتحمّل مسؤوليته القانونية، من خلال تسجيل مخالفات، وإحالتهم إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.

وبين أنه خلال الفترة الجارية، فإن السلعتين اللتين شهدتا انخفاضا هي الطحين، والزيوت، مقابل وجود سلع أخرى تشهد ارتفاعًا مثل "الأرز" ولكنها لم تنعكس حتى الآن في السوق الفلسطيني لوجود مخزون مسبق لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار نقلها.

يذكر أن أسعار أغلب السلع الزراعية قد شهدت انخفاضًا عالميًا، الفترة الماضية، وذلك على خلفية اتفاق وُقّع بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مع توفير ممرات آمنة لتدفق الأغذية ومختلف السلع إلى دول العالم.