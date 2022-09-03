سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار العملات مقابل الليرة السورية، حيث تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

ونزل سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات الصباح لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4445 ليرة للشراء، و4470 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و4475 ليرة للبيع، أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4413 ليرة للشراء و4443 ليرة للبيع، مقابل 4477 ليرة للشراء و4507 ليرات للبيع، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5117 ليرة للشراء، و5156 ليرة للبيع، مقابل 5170 ليرة للشراء، و5209 ليرات للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1182 ليرة للشراء، و1191 ليرة للبيع، مقابل 1182 ليرة للشراء، و1192 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1208 ليرات للشراء، و1217 ليرة للبيع، مقابل 1209 ليرات للشراء، و1219 ليرة للبيع، أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 14412 ليرة للشراء، و14518 ليرة للبيع، مقابل 14434 ليرة للشراء، و14540 ليرة للبيع، أمس.