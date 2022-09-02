عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة 39 مواطنًا خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس، وإصابة طاقم الهلال بالاختناق بالغاز خلال إسعاف المصابين.

في قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وأسفرت عن إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.