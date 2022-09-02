محدث بالفيديو والصور الاحتلال يعدم فلسطينيًا بزعم طعن مستوطن شمال شرق الخليل

أطلق جيش الاحتلال النار، عصر اليوم الجمعة، النار صوب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وذكرت مصادر عبرية "ان هناك اصابة اسرائيلي في عملية الطعن فيما تم تحييد المنفذ".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "وردت أنباء عن عملية طعن قرب كريات أربع بالخليل، وجرى تحييد المنفذ - مزيد من التفاصيل لاحقًا."

وظهر الشاب في صورة ملقى على الأرض إثر إصابته برصاص الاحتلال، ولم يسمح الاحتلال لأحد بالإقتراب منه.

وحسب زعم قناة كان العبرية، فقد نزل المنفذ من سيارة عند مفرق بين عينون ومعه سكين أخفاها، ثم طعن بها "جنديًا" يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا، في الجزء العلوي من الجسم والوجه كان يقف عند المفترق، وتم إخلائه بحالة متوسطة - ورد جنود كتيبة تسبار في لواء غفعاتي بسرعة وأطلقوا النار على المنفذ حتى الموت".

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط عملية الطعن عند مدخل بيت عينون، عقب إصابة شاب برصاص الاحتلال ومنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو الاقتراب منه.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا الإقتراب لإسعاف الشاب المصاب.

ويذكر أن مفرق بيت عينون يقع بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، والتي تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين. وأعلن جيش الاحتلال استشهاد شاب بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالقرب من مفترق بين عينون شمال شرق مدينة الخليل.



