طريقة عمل دجاج بالكاري، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل الدجاج بالكاري، ويبحث الكثير من المتابعين وخاصة النساء وربات البيوت عن طريقة عمل الدجاج بالكاري وهي من الأكلات المشهورة واللذيذة والتي يحبها الكثير من الناس، لذلك تحرص الكثير من النساء على اعدادها في البيت ولهذا السبب تبحث ربات البيوت عن طريقة اعدادها، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان طريقة عمل الدجاج بالكاري، ولمعرفة الطريقة نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

أولاً: المقادير:

- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

- ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة.

- نصف ملعقة صغيرة من:

- البابريكا.

- الشطة المجروشة.

- الكزبرة.

الكمون.

- الكركم.

- أربع قطع كبيرة من فيلية الدجاج المقطعة مكعبات كبيرة.

- قرنان من الفلفل الأخضر.

- حبتان كبيرتان البندورة المقشرة والمفرومة.

- نصف كوب من الكريمة السائلة.

- ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

- أربعة فصوص من الثوم المهروس.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- بصلة كبيرة مفرومة.

- أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

- الأرز البسمتي المطبوخ -للتقديم-.

- ملعقة صغيرة من كلٍ من:

الملح.

بهارات الكاري.

ثانيا: طريقة التحضير:

- وضع الزيت في قدر ثمّ وضع القدر على نار قوية حتى تسخين الزيت جيداً.

- إضافة البصل المفروم إلى الزيت الساخن وتقليبه باستخدام ملعقة خشبية حتى ذبول البصل واكتسابه اللون الذهبي.

- إضافة أفخاد الدجاج إلى خليط القدر والتقليب لعدّة دقائق حتى اكتساب الدجاج اللون الذهبي الجميل.

- إضافة كلٍ من: الفلفل الأسود، والزنجبيل، والثوم إلى خليط الدجاج في القدر وترك خليط الدجاج على النار مع تقليبه الخليط حتى صعود رائحة الزنجبيل، والثوم الشهية.

- إضافة كلٍ من: البندورة المفرومة، ومعجون البندورة، والبابريكا، والشطة المجروشة، والكزبرة المفرومة، والكمون ، والكركم، وبهارات الكاري، والفلفل، والملح حسب الرغبة إلى خليط الدجاج في القدر وتقليب الدجاج مع باقي مكوّنات خليط القدر على نار قوية لمدّة من ثلاث إلى أربع دقائق.

- إضافة الكريمة، والكزبرة إلى خليط القدر وتقليب الكريمة مع الدجاج حتى تجانس المكوّنات مع بعض ثمّ تغطية القدر.

- ترك كاري الدجاج على النار لمدّة من خمس إلى سبع دقائق حتى نضوج الدجاج وتسبك المرق.

- إزالة كاري الدجاج عن النار وسكبه في طبق تقديم عميق ثمّ تقديمه مع الأرز المطبوخ.

وبالهناء والشفاء آملين ان ينال المقال على اعجابكم